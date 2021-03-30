Светлана Лобода требует 172 тысячи долларов с пластического хирурга

Светлана Лобода оказалась очень возмущена тем, что пластический хирург из Узбекистана отметил ее на фото с одной из своих пациенток. Многие поклонники певицы решили, что это сама звезда отправилась в другую страну, чтобы подправить внешность – а главной мотивацией назвали дешевизну.

Теперь Светлана, которая шутку не оценила, требуется с Донийора Чориева 172 тысячи долларов.

«Я нахожусь в Москве, а в это время в Узбекистане один врач делает какой-то девочке пластику, подписывает ее моей фамилией. Что вам сказать, молодой человек? Так вы попали! Мои юристы уже с вами связываются. Готовьте большую моральную компенсацию!», – написала она в своем Instagram.

Сам хирург записал видеообращение, в котором заявил, что не хотел никого оскорблять, а также не заявлял, что оперирует Лободу – он отметил Лободу только потому, что пациентка оказалась не на нее очень похожей.

Подписчики Лободы ее гнева не поняли – многие решили, что она раздула скандал на пустом месте.