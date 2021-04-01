Пластический хирург, обидевший Лободу, заявил, что не будет ей ничего платить

Пластический хирург, который оказался в центре скандала из-за того, что отметил на видео со своей пациенткой Светлану Лободу, дал первое интервью и рассказал журналистам издания «Собеседник», как было дело.

«В Казахстане я был со своим ассистентом-учеником Дониёром Чориевым. Так получилось, что он снимал термопласт. У меня была консультация с другим пациентом, а Ирина не хотела ждать. Дониёр снял процесс на видео. Мы так иногда делаем с разрешения пациентов, чтобы потом опубликовать в соцсети, так как людям это интересно.

Доник у меня спросил: "Можно я отмечу Светлану? Такое сходство людей — это большая редкость!". Я ему разрешил при условии, если он ничего не скажет на видео про саму певицу. Он ничего и не сказал, отметил ее аккаунт».

Ибатов отмечает, что у него и в мыслях не было пиариться на этой истории.

«Поверьте, мне это вообще не нужно было. Я очень уважаю себя и свою репутацию. Я не шоумен. Вы — первый корреспондент, кому я даю интервью. До этого у меня было много медийных предложений, я на них просто времени не находил».

Певица намерена потребовать с него 172 тысячи долларов, однако платить Нодир Ибатов не собирается и надеется, что ситуация разрешится мирно.

«Согласно документу, часть из этой суммы должна пойти на моральную компенсацию, часть — на благотворительность Казахстана, Узбекистана. Я уверен, что это письмо писала не сама Светлана Лобода. Там указаны имена ее менеджеров, директоров. Мы уже объясняли им ситуацию в интернете. Мне кажется, певица уже в курсе, что неправильно все поняла и ей уже не до нас. Возможно, она наняла переводчика и окончательно убедилась, что на том видео мой ассистент ни слова не сказал про нее, потому что нам вообще нет дела до того, были ли у Светланы пластические операции или нет. Это ее жизнь, а у нас своих дел полно».