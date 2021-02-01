Егор Крид впервые станет наставником в новом сезоне шоу «Голос. Дети»

«После 6-го сезона "Голос. Дети" мне неоднократно поступали предложения занять кресло наставника снова, но я настойчиво отвечала отказом.

Детская психика — тонкий инструмент, а для меня это огромная ответственность. Но за последнее время я получила такое количество писем от родителей и детей с просьбой вернуться, что вы просто не оставили мне выбора!

Я возвращаюсь в "Голос", чтобы отдать самым талантливым детям страны всю свою энергию! Чтобы вместе с ними творить и создавать, запускать их, словно маленькие ракеты, в необъятный космический мир музыки. Чтобы дать им безудержную силу не бояться и верить в то, что рожденный для сцены, обязательно ее покорит.

Я сделаю все, чтобы защитить каждого из вас и быть не только наставником, но и лучшим другом. Люблю. Жду. До встречи на "Голос. Дети — 2021», — написала Светлана Лобода в блоге.

«"Голос. Дети" – это эмоциональное испытание для меня каждый раз. Те, кто побывал в креслах наставников, знают, о чем я говорю. С другой стороны, я очень рад своему участию в проекте с детьми, это заряд самой положительной энергетики и настоящая искренность», — поделился эмоциями Василий Вкуленко (Баста).

Ведущими шоу станут Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.