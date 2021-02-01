Егор Крид впервые станет наставником в новом сезоне шоу «Голос. Дети»
Фото: Пресс-служба
Стали известны имена наставников восьмого сезона шоу «Голос. Дети». Юные артисты и зрители шоу увидят в двух креслах уже известных в проекте Светлану Лободу и Василия Вакуленко (Басту). В третьем кресле окажется артист, который ранььше не имел подобного опыта, — Егор Крид.
«Переговоры о моем участии в проекте велись несколько лет. Но оказаться здесь мне мешали разные обстоятельства. И вот момент настал. Буду рад поделиться своим опытом с участниками, а с кем-то, возможно, продолжу сотрудничество и после», — прокомментировал артист.
«После 6-го сезона "Голос. Дети" мне неоднократно поступали предложения занять кресло наставника снова, но я настойчиво отвечала отказом.
Детская психика — тонкий инструмент, а для меня это огромная ответственность. Но за последнее время я получила такое количество писем от родителей и детей с просьбой вернуться, что вы просто не оставили мне выбора!
Я возвращаюсь в "Голос", чтобы отдать самым талантливым детям страны всю свою энергию! Чтобы вместе с ними творить и создавать, запускать их, словно маленькие ракеты, в необъятный космический мир музыки. Чтобы дать им безудержную силу не бояться и верить в то, что рожденный для сцены, обязательно ее покорит.
Я сделаю все, чтобы защитить каждого из вас и быть не только наставником, но и лучшим другом. Люблю. Жду. До встречи на "Голос. Дети — 2021», — написала Светлана Лобода в блоге.
«"Голос. Дети" – это эмоциональное испытание для меня каждый раз. Те, кто побывал в креслах наставников, знают, о чем я говорю. С другой стороны, я очень рад своему участию в проекте с детьми, это заряд самой положительной энергетики и настоящая искренность», — поделился эмоциями Василий Вкуленко (Баста).
Ведущими шоу станут Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.
В новом сезоне участие примут юные артисты из всех уголков страны и даже из-за рубежа, успешно дошедшие до «слепых» прослушиваний: (из Турции, Финляндии, Беларуси, Египта).
Фото и видео: Instagram Светланы Лободы, Егора Крида, Василия Вакуленко, пресс-службы
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