Светлана Лобода похвасталась шикарным кольцом на безымянном пальце
Фото: www.instgram.com/lobodaofficial/?hl=ru
Светлана Лобода в своем Instagram опубликовала фото с шикарным кольцом с крупным бриллиантом, которое появилось на безымянном пальце. Кроме того, певица заинтриговала своих поклонников, пообещав в скором времени сообщить новости.
«Прилетела! У меня для вас есть новость. Все подробности завтра», — написала Светлана в подписи к публикации.
Подписчики наперебой стали предлагать свои варианты — Лободу заподозрили в помолвке и в новой беременности. На роль суженого традиционно выдвигается кандидатура фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна, с которым у Светланы, предположительно, роман.
Близкие друзья певицы, в том числе и ее старая подруга и продюсер Нателла Крапивина уже в курсе событий: «Знаем мы твои новости», — пишет она в комментариях под публикацией.
Светлана Лобода воспитывает двух дочек — старшую Евангелину и младшую Матильду. Отец младшей девочки неизвестен, и многие подозревают, что к этому причастен Тилль Линдеманн, тем более что имя малышки созвучно с его именем. Сама Лобода эту информацию не комментирует.
Фото и видео: Instagram Светланы Лободы
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