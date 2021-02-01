Светлана Лобода похвасталась шикарным кольцом на безымянном пальце

Подписчики наперебой стали предлагать свои варианты — Лободу заподозрили в помолвке и в новой беременности. На роль суженого традиционно выдвигается кандидатура фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна, с которым у Светланы, предположительно, роман.

Близкие друзья певицы, в том числе и ее старая подруга и продюсер Нателла Крапивина уже в курсе событий: «Знаем мы твои новости», — пишет она в комментариях под публикацией.

Светлана Лобода воспитывает двух дочек — старшую Евангелину и младшую Матильду. Отец младшей девочки неизвестен, и многие подозревают, что к этому причастен Тилль Линдеманн, тем более что имя малышки созвучно с его именем. Сама Лобода эту информацию не комментирует.