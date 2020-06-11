Светлана Лобода похвасталась экстремальным посткарантинным маникюром: «Наращиваем ногти и в путь»

Светлана Лобода похвасталась в Instagram экстремальным посткарантинным маникюром. Как только в Москве открыли салоны красоты и посещать их официально разрешили, певица отправилась к мастеру.

Лобода сделала себе экстремально длинные ногти со сверкающим покрытием. «Наращиваем ногти и в путь», — подписала Светлана фото.