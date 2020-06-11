Светлана Лобода похвасталась экстремальным посткарантинным маникюром: «Наращиваем ногти и в путь»
Фото: Instagram Светланы Лободы
Светлана Лобода похвасталась в Instagram экстремальным посткарантинным маникюром. Как только в Москве открыли салоны красоты и посещать их официально разрешили, певица отправилась к мастеру.
Лобода сделала себе экстремально длинные ногти со сверкающим покрытием. «Наращиваем ногти и в путь», — подписала Светлана фото.
«Огонь», «Вот это вы секс», «Малышка Ло», «Шикарная», «Как безвкусно... Ногти, куча колец», «Красивая», «Обалденные ногти», «Просто кайф, без лишних слов!», «Вы очень крутая, красивая и талантище», «Как всегда на высоте», «Не налюбоваться», — поделились эмоциями подписчики Лободы.
Столичные салоны красоты открылись позже тех, которые расположены в Москвоской области. Одним из первых звездных посетителей парикмахерской стал Максим Галкин. Он оказался в кресле стилиста на следующий же день после начала работы салонов. Юморист отправился делать стрижку в карантиной одежде, а после показал результат преображения, успокоив, что все его кудри на месте.
Фото и видео: Instagram Светланы Лободы
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