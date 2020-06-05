Максим Галкин показал «новую» прическу и успокоил фанатов: «Кому нужны были кудри? Все есть»
Фото: Instagram
Максим Галкин отправился в салон красоты сразу же, как только они заработали в Подмосковье. Опубликовав фото в Instagram, артист перепугал фанатов. Поклонники подумали, что после долгого ожидания Максим избавится от своих буйных кудрей.
Телеведущий специально для обеспокоенных фанатов записал видео, в котором показал свою «новую» стрижку.
«Кому нужны были кудри? Вот они! Ничего я не состриг, сделал лишь покороче», — рассказал Максим.
Все время самоизоляции из-за коронавируса Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри провели в своем замке в деревне Грязь. Артисты честно выдержали карантин, не сбегая в подпольные парикмахерские и не приглашая мастеров к себе домой.
И за несколько месяцев Максим оброс настолько, что ему приходилось завязывать волосы в хвост. Такую необычную прическу Галкин показал в семейном видео, которое он снял ко Дню защиты детей.
Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomohov/ Global Look press, Starface
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