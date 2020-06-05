Максим Галкин показал «новую» прическу и успокоил фанатов: «Кому нужны были кудри? Все есть»

Максим Галкин отправился в салон красоты сразу же, как только они заработали в Подмосковье. Опубликовав фото в Instagram, артист перепугал фанатов. Поклонники подумали, что после долгого ожидания Максим избавится от своих буйных кудрей.

Телеведущий специально для обеспокоенных фанатов записал видео, в котором показал свою «новую» стрижку.

«Кому нужны были кудри? Вот они! Ничего я не состриг, сделал лишь покороче», — рассказал Максим.