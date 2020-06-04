В маске и перчатках за новой стрижкой: Максим Галкин в «карантинной» одежде отправился в парикмахерскую

Максим Галкин долгое время обходился без стилиста и стрижки. В отличие от многих знаменитостей, которые приглашали мастеров домой или сами тайком ездили наводить красоту, юморист отращивал волосы. И теперь, когда в Московской области открылись салоны красоты, Галкин стал одним из первых их клиентов.

Максим опубликовал в социальной сети фото, на котором запечатлел сам себя в бахилах, перчатках и маске. В таком виде артист отправился за новой стрижкой.