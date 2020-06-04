В маске и перчатках за новой стрижкой: Максим Галкин в «карантинной» одежде отправился в парикмахерскую
Фото: Instagram
Максим Галкин долгое время обходился без стилиста и стрижки. В отличие от многих знаменитостей, которые приглашали мастеров домой или сами тайком ездили наводить красоту, юморист отращивал волосы. И теперь, когда в Московской области открылись салоны красоты, Галкин стал одним из первых их клиентов.
Максим опубликовал в социальной сети фото, на котором запечатлел сам себя в бахилах, перчатках и маске. В таком виде артист отправился за новой стрижкой.
«Четкий парень. Удачи, Максим», «Самая долгожданная стрижка», «Ой, подумала, что вы в больнице», «Красава», «Обувь у вас заметная», «Тапочки — огонь», — тут же написали Галкину в комментариях.
Из постов, которые Максим Галкин размещал ранее в Instagram, было заметно, что его волосы заметно отросли, и он был вынужден собирать кудри в хвостик.
А в вашем городе салоны красоты уже работают?
Фото и видео: Instagram
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