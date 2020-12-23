Светлана Бондарчук примерила образ горячей брюнетки с каре: «Похожа на Анну Винтур»

Жажда перемен коснулась многих звезд в преддверии Нового года. Особенно популярным стало каре, которое сделали Кристина Асмус и Ольга Серябкина, удивив своих поклонников непривычными образами.

Каре с челкой из темных волос примерила на отдыхе и недавняя именинница Светлана Бондарчук. Телеведущая опубликовала видео в ярком образе — темные короткие волосы, красная помада и купальник, темные очки.

Узнать Бондарчук в таком образе оказалось сложно, однако подписчики признали, что ей такое идет — положительных комментариев оказалось куда больше, чем негативных. Кроме того, Светлану сравнили с легендарной Анной Винтур:

«Как идёт тебе такая причёска», «Этот имидж просто супер, вам идёт», «И то! Грация Потрясающая!», «На Анну Винтур здесь похожи)», «В таком парике классно будет смотреться танец Траволты из Криминального чтива, у вас там полный тик-ток», «Какая Красотка! Супер девушка, стильная, красивая, умная, добрая», «У Бондарчука слюни! Потерял такую женщину», «Какая же у Вас энергетика, всегда любуюсь».