Ольга Серябкина поменяла имидж и появилась с новой прической: «Наша девочка с каре»
Фото: www.instagram.com/seryabkina/?hl=ru
Ольга Серябкина удивила поклонников неожиданной сменой имиджа перед Новым годом. Известная своими длинными темными волосами певица обрезала волосы и сделала каре.
«2020 Bye», — пишет Ольга, ознаменовав новой прической прощание с утомительным годом.
Видео с обновленной стрижкой Ольга опубликовала в своем Instagram.
Подписчики отмечают, что видеть своего кумира с короткими волосами им непривычно:
«Что ты с собой сделала», «Многие обратили внимание на причëску, а не на песню», «Наша девочка с каре», «Блиииин! Оля с каре, обожать», «Это шикарно», «Это божественно», «А сейчас было очень неожиданно», «А я как-то говорила, что хочу, чтоб Оля сделала каре», «Что-то в стиле Серебра! Неужели дождался такой вкуснятины от Оли».
На звезд перед Новым годом накатила настоящая волна обновлений. Так, изменения в своих образах произвели Алсу, которая осветлила пряди, и Кристина Асмус, которая не только отрезала свои волосы, сделав каре, но еще и покрасилась в черный.
Фото и видео: Instagram Ольги Серябкиной
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!