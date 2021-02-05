Сергей Светлаков раскрыл секрет романтики в отношениях с женой

Сергей Светлаков рассказал в шоу «Загугли звезду» от проекта Teleprogramma, как он поддерживает романтику в отношениях со своей женой.

На своей жене Антонине Чеботаревой актер женат уже больше десяти лет, в этом браке появились двое сыновей. Однако, хотя они и долго вместе, в их отношениях по-прежнему присутствует любовь, теплота и романтика.

«У нас всегда дома свежие цветы. Раз в неделю дарю цветы жене. Букеты сам собираю, и этот романтизм растянут на долгое время. Она видит букет и понимает, что находится в том месте и с тем самым человеком», — рассказывает Светлаков.

А самым грандиозным и романтичным поступком было приглашение в путешествие. Это был сюрприз – до самого последнего момента его супруга не знала, куда они направляются. Это произвело на нее огромное впечатление.

Стоит отметить, что Светлаков не разменивается на случайные связи – его предыдущие отношения начались его в университете, и продлились 15 лет. От первого брака у Светлакова есть дочь.

В беседе с журналистами Светлаков также объяснил, почему ушел с телеканала ТНТ — по его словам, он хотел делать что-то сам, придумывать, продюсировать, а такой возможности не было.