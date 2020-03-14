Молодая жена Джуда Лоу родит ему шестого ребенка

Чуть меньше года назад, 30 апреля 2019 года, Джуд Лоу и Филиппа Коэн стали мужем и женой. Теперь стало известно, что у них скоро родится общий ребенок. Он станет шестым по счету для 47-летнего актера.

Такой вывод сделали представители прессы из снимков, предоставленных им папарацци: на фото Филиппа запечатлена в свободной одежде, под которой заметен небольшой животик.

Пара пока никак не прокомментировала новость.

Напомним, роман Джуда Лоу и Филиппы Коэн начался в 2015 году. Для кинозвезды этот брак стал вторым — первой супругой Джуда Лоу была дизайнер Сэйди Фрост, родившая ему троих детей — сыновей Рафферти и Руди и дочь Айрис. Кроме того, у Лоу есть дочь София от модели Саманты Мерк и дочь Ада от Кэтрин Хардинг.