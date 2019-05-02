Джуд Лоу и Филиппа Коэн сыграли свадьбу

46-летний британский актер Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной, 32-летней Филиппе Коэн. The Daily Mail сообщил, что церемония бракосочетания прошла 30 апреля в лондонской мэрии.

Среди приглашенных гостей были только родственники и близкие друзья пары, а в роли шафера выступил 22-летний сын актера Рафферти. Возможно, чуть позже состоится пышное торжество, речь о котором шла еще в феврале этого года.

Напомним, роман Джуда Лоу и Филиппы Коэн начался в 2015 году. Для кинозвезды этот брак стал вторым — первой супругой Джуда Лоу была дизайнер Сэйди Фрост, родившая ему троих детей — сыновей Рафферти и Руди и дочь Айрис. Кроме того, у Лоу есть дочь София от модели Саманты Мерк и дочь Ада от Кэтрин Хардинг.