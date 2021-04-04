Супруг Валерий Ланской: «Лера шла сниматься к мужу, который не хотел снимать ее»

Мужчина откровенно признался, что изначально не планировал снимать свою жену в главной роли.

Актриса прошла сложный кастинг в несколько этапов, прежде чем ее утвердили на роль Полины. Она впервые снялась в картине Стаса Иванова, хотя они женаты более пяти лет.

«Это была повышенная ответственность: первая роль, на которую меня утвердили продюсеры, зная, что я жена режиссера, — признается звезда. — Кастинг был сложнейший, проходил в несколько этапов. Словом, мое утверждение было большой удачей! Роль в «Конце невинности» — одна из самых главных в моей карьере»,— заверила Ланская.

Сценарист тоже рассказал о том, как проходили съемки. «Внимание к ней у меня было повышенное и требования тоже. Режиссер не только пряник, но и кнут», — поведал он.