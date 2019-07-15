logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Перекрасилась»: Валерия Ланская решила поэкспериментировать с цветом волос

Актриса неожиданно для всех покинула «темную» сторону, став блондинкой со стрижкой «а-ля Мэрилин Монро».

Свое преображение Валерия продемонстрировала на своей страничке в социальной сети Instagram. «Перекрасилась. Как вам новый образ?» – поинтересовалась она у подписчиков.

Мнения поклонников, как всегда, разделились. Среди фолловеров нашлись те, кто очень положительно оценил перемены в имидже актрисы: «Непривычно, но здорово. Красоту ничем не испортишь», «Интересно и очень необычно», «Скажи, что это правда! Божественно хорошо!», «Только красной помады и мушки не хватает для образа Мэрилин Монро. Светлые пряди смотрятся очень естественно, просто такой яркий блонд не может жить без макияжа!»

Но большинство подписчиков все же негативно оценили новый образ Валерии: они отметили, что звезда стала выглядеть старше своего возраста (актрисе, к слову, всего 32 года). «Не обижайтесь, но с новой прической вы прибавили несколько лет», «Учительница младших классов. Темный цвет больше подходит, или макияж обязательно нужен», «Верните свой цвет!!!», «Стали похожи на бывшую жену Армена Джигарханяна», «Вам не идет» – таких комментариев, к сожалению, было большинство.

Кстати, некоторые из фолловеров усомнились в том, что Валерия действительно решилась на столь радикальный эксперимент, предположив, что, возможно, она надела парик для роли в новом проекте или «осветлила» локоны в одном из графических редакторов.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...