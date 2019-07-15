«Перекрасилась»: Валерия Ланская решила поэкспериментировать с цветом волос

Но большинство подписчиков все же негативно оценили новый образ Валерии: они отметили, что звезда стала выглядеть старше своего возраста (актрисе, к слову, всего 32 года). «Не обижайтесь, но с новой прической вы прибавили несколько лет», «Учительница младших классов. Темный цвет больше подходит, или макияж обязательно нужен», «Верните свой цвет!!!», «Стали похожи на бывшую жену Армена Джигарханяна», «Вам не идет» – таких комментариев, к сожалению, было большинство.

Кстати, некоторые из фолловеров усомнились в том, что Валерия действительно решилась на столь радикальный эксперимент, предположив, что, возможно, она надела парик для роли в новом проекте или «осветлила» локоны в одном из графических редакторов.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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