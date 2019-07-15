«Перекрасилась»: Валерия Ланская решила поэкспериментировать с цветом волос

Свое преображение Валерия продемонстрировала на своей страничке в социальной сети Instagram. «Перекрасилась. Как вам новый образ?» – поинтересовалась она у подписчиков.
Мнения поклонников, как всегда, разделились. Среди фолловеров нашлись те, кто очень положительно оценил перемены в имидже актрисы: «Непривычно, но здорово. Красоту ничем не испортишь», «Интересно и очень необычно», «Скажи, что это правда! Божественно хорошо!», «Только красной помады и мушки не хватает для образа Мэрилин Монро. Светлые пряди смотрятся очень естественно, просто такой яркий блонд не может жить без макияжа!»
Но большинство подписчиков все же негативно оценили новый образ Валерии: они отметили, что звезда стала выглядеть старше своего возраста (актрисе, к слову, всего 32 года). «Не обижайтесь, но с новой прической вы прибавили несколько лет», «Учительница младших классов. Темный цвет больше подходит, или макияж обязательно нужен», «Верните свой цвет!!!», «Стали похожи на бывшую жену Армена Джигарханяна», «Вам не идет» – таких комментариев, к сожалению, было большинство.
Кстати, некоторые из фолловеров усомнились в том, что Валерия действительно решилась на столь радикальный эксперимент, предположив, что, возможно, она надела парик для роли в новом проекте или «осветлила» локоны в одном из графических редакторов.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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