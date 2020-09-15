Надежда Михалкова на «Кинотавре» показала летний образ в «детской» блузе с рукавами-фонариками
Фото: www.instagram.com/nadiamixalkova/
Надежда Михалкова стала одной из звездных гостей «Кинотавра», который сейчас проходит в Сочи. для одного из премьерных вечеров актриса выбрала легкий летний образ, который некоторые ее поклонники назвали детским, но милым. Надежда появилась на публике в белой блузе с расшитым воротником и рукавами-фонариками.
«Солнечный, жаркий, соленый, вкусный, красивый, молодой, интересный "Кинотавр-2020"», — подписала она свою публикацию.
«Надя красавица», «Само детское очарование», «Маленькая и хрупкая женщина, но очень волевая... Вы напоминаете Коко Шанель», «Платье из 70-х?», «Кофточка для роли, наверное», «У меня похожая рубашка была в детстве», «Красавица и умница», «Нереальная», «Нежная», «Какая вы утонченная», «Зачетный блузон», «Какая благородная и красивая!», — собрала Надежда комплименты.
На «Кинотавре», по сведениям светских хроникеров, Надежда Михалкова пересеклась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили, но не общалась с ним. Режиссер посетил кинофестиваль в одиночестве: недавно он расстался и со второй супругой, и тоже Надеждой — Оболенцевой.
Фото и видео: Instagram Надежды Михалковой
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