Шикарное тело после третьих родов: Керр, Водянова и другие стройные многодетные модели
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press / Birdie Thompson
Миранда Керр
Фото: Eastnews
Миранда Керр в этом году родила сына Майлза супругу, миллиардеру Эвану Шпигелю, с которым она также растит полуторагодовалого сына Харта. Также у австралийской супермодели с шикарным телом есть 8-летний сын Флинн от экс-супруга Орландо Блума.
Наталья Водянова
Фото: Instagram
37-летнюю российскую супермодель и маму пятерых детей Наталью Водянову регулярно хвалят за то, как она прекрасно выглядит. Поклонники отмечают, что она похожа на сестру своего 17-летнего сына Лукаса. Весной появились слухи о том, что Наталья беременна в шестой раз, однако вскоре она продемонстрировала девичью точеную фигуру и осиную талию на Кинофестивале в Каннах.
Хайди Клум
Фото: Eastnews
Немецкая супермодель, актриса и популярная телеведущая Хайди Клум растит четверых детей от бизнесмена Флавио Бриаторе и певца Сила. В свои 46 лет Хайди выглядит свежо, сексуально и классно, продолжает работать моделью, а недавно вышла замуж за 30-летнего гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца.
Елена Перминова
Фото: Instagram
Модель с ногами от ушей и осиной талией Елена Перминова родила супругу, бизнесмену Александру Лебедеву троих детей. Многодетная мама выбирает здоровое питание, регулярно занимается йогой, поддерживает себя в форме и может похвастаться идеально фигурой.
Стефани Сеймур
Фото: Global Look Press / Jean Marc Haedrich _ Fdc14
Американская супермодель и актриса Стефани Сеймур — мама четверых детей. У этой красотки, которой летом исполнился 51 год, есть дочь и трое сыновей. Стефани и на шестом десятке, и после рождения детей выглядит классно, следит за фигурой и может дать фору более молодым красоткам.
Фото: instagram, eastnews, dpa, getty, globallookpress
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!