Шикарное тело после третьих родов: Керр, Водянова и другие стройные многодетные модели

37-летнюю российскую супермодель и маму пятерых детей Наталью Водянову регулярно хвалят за то, как она прекрасно выглядит. Поклонники отмечают, что она похожа на сестру своего 17-летнего сына Лукаса. Весной появились слухи о том, что Наталья беременна в шестой раз, однако вскоре она продемонстрировала девичью точеную фигуру и осиную талию на Кинофестивале в Каннах.

Хайди Клум