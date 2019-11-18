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Шикарное тело после третьих родов: Керр, Водянова и другие стройные многодетные модели

Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Миранда Керр

Фото: Global Look Press / Birdie Thompson

Одни женщины долго пытаются прийти в форму после первых родов, другие вообще считают, что не обязаны быть стройными после рождения ребенка. Эти знаменитости своим примером доказывают, что можно сохранять модельные параметры даже будучи многодетными мамами.

Миранда Керр

Фото: Eastnews

Миранда Керр в этом году родила сына Майлза супругу, миллиардеру Эвану Шпигелю, с которым она также растит полуторагодовалого сына Харта. Также у австралийской супермодели с шикарным телом есть 8-летний сын Флинн от экс-супруга Орландо Блума.

Наталья Водянова

Фото: Instagram

37-летнюю российскую супермодель и маму пятерых детей Наталью Водянову регулярно хвалят за то, как она прекрасно выглядит. Поклонники отмечают, что она похожа на сестру своего 17-летнего сына Лукаса. Весной появились слухи о том, что Наталья беременна в шестой раз, однако вскоре она продемонстрировала девичью точеную фигуру и осиную талию на Кинофестивале в Каннах.

Хайди Клум

Фото: Eastnews

Немецкая супермодель, актриса и популярная телеведущая Хайди Клум растит четверых детей от бизнесмена Флавио Бриаторе и певца Сила. В свои 46 лет Хайди выглядит свежо, сексуально и классно, продолжает работать моделью, а недавно вышла замуж за 30-летнего гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца.

Елена Перминова

Фото: Instagram

Модель с ногами от ушей и осиной талией Елена Перминова родила супругу, бизнесмену Александру Лебедеву троих детей. Многодетная мама выбирает здоровое питание, регулярно занимается йогой, поддерживает себя в форме и может похвастаться идеально фигурой.

Стефани Сеймур

Фото: Global Look Press / Jean Marc Haedrich _ Fdc14

Американская супермодель и актриса Стефани Сеймур — мама четверых детей. У этой красотки, которой летом исполнился 51 год, есть дочь и трое сыновей. Стефани и на шестом десятке, и после рождения детей выглядит классно, следит за фигурой и может дать фору более молодым красоткам.

Фото: instagram, eastnews, dpa, getty, globallookpress

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