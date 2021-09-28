Оперная дива Хибла Герзмава едва не потеряла 70 тысяч долларов из-за московских мошенников

В один из судов столицы поступил иск на имя оперной певицы Хиблы Герзмавы. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Со звезды решили взыскать задолженность по договору беспроцентного займа в размере 70 тысяч долларов. Оказалось, что подпись в графе «заемщик», где числилось имя Герзмавы, была подделана. К счастью, схему быстро раскрыли, и обошлось без неприятных последствий.

По этому инциденту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».