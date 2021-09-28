Оперная дива Хибла Герзмава едва не потеряла 70 тысяч долларов из-за московских мошенников
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Genrietta Peryan/via Globallookpress.com
В один из судов столицы поступил иск на имя оперной певицы Хиблы Герзмавы. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Со звезды решили взыскать задолженность по договору беспроцентного займа в размере 70 тысяч долларов. Оказалось, что подпись в графе «заемщик», где числилось имя Герзмавы, была подделана. К счастью, схему быстро раскрыли, и обошлось без неприятных последствий.
По этому инциденту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
Звезды нередко становятся жертвами недоброжелателей, желающих поживиться за их счет, — мошенников привлекают внушительные состояния селебрити. Так, ранее внук Раисы Рязановой из-за мошенников едва не расстался с 1,3 млн рублей, одного из создателей «12 стульев» Петра Пророкова развели на 1,5 млн рублей, а танцор Большого театра Виталий Гетманов, пообщавшись с мошенниками по телефону, остался без 500 тыс. рублей.
Ранее о мошенничествах в отношении пенсионеров также предупредили в ПФР и призвали соблюдать осторожность.
Фото: Global Look press