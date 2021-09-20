В ПФР рассказали, как мошенники обманывают пенсионеров

Об этом рассказали сотрудники отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и описали некоторые схемы мошенников.

Обычно лжесотрудники предлагают пенсионерам прибавки к пенсии, перерасчет и «выгодные условия». Тогда как для перевода средств во время разговора они выманивают данные банковской карты и другую необходимую им информацию.

В некоторых случаях мошенники сообщают, что пенсионерам полагается крупная сумма денег в связи с приближающимся юбилеем или в качестве доплаты к пенсии. Однако для выплат требуют перевести процент, так называемый налог на доход от этих денег, на указанный банковский счет.

Так, в ПФР напомнили, что их сотрудники не ходят по домам и не спрашивают данные банковских карт или любые другие личные данные, а работа с населением ведется исключительно в клиентской службе.

Кроме того, в Интернете много «неофициальных сайтов Пенсионного фонда России», где находится недостоверная информация о различных выплатах. Обычно подобные сайты плохо структурированы, на них много рекламных баннеров и трудно найти необходимую информацию. Также там встречаются помощники — «пенсионные юристы», в результате общения с которыми выясняется необходимость оплаты их услуг. Тогда как сотрудники Пенсионного фонда сообщают, что все их услуги предоставляются бесплатно и для подачи заявлений не нужна помощь посредников.

Также пенсионерам нередко приходят письма на электронную почту, в которых предлагается перейти на сайт, где якобы можно получить выплаты. Плюс к этому мошенники обещают пожилым людям несуществующие компенсации за медикаменты и навязывают покупку дорогих препаратов, представляясь сотрудниками ПФР.