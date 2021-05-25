Мошенники обманули одного из создателей «12 стульев» на 1,5 млн рублей

Петр Пророков, который работал в качестве художника-постановщика на съемках «12 стульев», потерял 1,5 миллиона рублей из-за банковских мошенников. Об этом пишет telegram-канал Mash.

Схема развода оказалась очень популярной – мошенники представились сотрудниками банка и заявили, что деньги на счету в опасности.

Пророкову позвонил некий Вадим, который заявил, что является сотрудником службы безопасности Центробанка.

Он напугал мужчину тем, что на его имя хотят взять кредит и посоветовал скинуть деньги на безопасные счета. Пророков перевел на указанные счета все накопления семьи – 1 128 400 рублей.

А еще через два дня начальник «Вадима» снова набрал Пророкова и заявил, что кредит все-таки взяли, и его придется аннулировать. На это он отдал еще 196 тысяч рублей.

Все стало явным, когда супруга художника, которая лежала в больнице с онкологией, вернулась домой, а сам он проверил данные и документы.

Теперь с инцидентом работает полиция, а сам Пророков и его семья страдают от финансовой нестабильности.