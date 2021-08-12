Судебный иск и совместное проживание с бывшей женой: Чарльз возмущен поведением брата, принца Эндрю
В 2019 году принц Эндрю временно сложил свои королевские полномочия и отошел от дел после того, как его обвинили в насилии над несовершеннолетней Вирджинией Робертс. Несмотря на то, что инцидент случился 20 лет назад, а королевская семья всеми силами пыталась обелить имя принца, скандальный суд только сейчас начал серьезно угрожать спокойствию и свободе одного из Виндзоров. Как передает The Times, Чарльз убежден, что Эндрю больше никогда не вернется к общественной жизни и своим королевским обязанностям.
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Фото: Cover Images/Global Look Press
Но больше благополучия родственника, как это часто бывает, Чарльза беспокоит подорванная репутация семьи: «Это нанесет нежелательный репутационный ущерб всей семье. Принц Чарльз давно пришел к выводу, что это, вероятно, неразрешимая проблема», — пишет слова приближенного инсайдера The Times.
Кроме этого, Чарльз сильно эмоционирует на предмет того, что Эндрю до сих пор разделяет 30-комнатную резиденцию вместе с бывшей женой, расположенную в нескольких километрах от дома королевы, передает издание Express. Но, похоже, это возмущает только одного Чарльза: сейчас принц Эндрю гостит у мамы в замке Балморал вместе с бывшей женой Сарой Фергюсон и дочерью Евгенией. «Королева очень нежно относится к герцогине Йоркской, но принц Чарльз считает, что все это просто возмутительно», — передает Express. Более того, скоро в шотландскую резиденцию Елизаветы II прибудут и другие наследники.
Напомним, что сам принц Чарльз тоже не всегда был примерным семьянином. До того как сделать Камиллу Паркер-Боулз своей законной супругой, у них был длительный тайный роман в то время, пока и один и другая находились в законных браках. Только после смерти принцессы Дианы они решились обнародовать официально свои отношения и в 2005 году сыграли свадьбу.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press
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