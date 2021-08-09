Принцу Эндрю грозит тюрьма: обвинение в насилии, реакция матери Елизаветы II и поддержка бывшей жены

Эндрю и герцогиня были женаты с 1986 по 1996 год, но расстались в 1992 году. У них двое общих детей, принцессы Беатрис и Евгения. «Я желаю ему пройти через это и выйти победителем», — добавила Фергюсон. Категорически отрицает вину принца Эндрю и Букингемский дворец, а это заявление напрямую связано с позицией королевы Великобритании.

Напомним, что скандал с принцем Эндрю активно обсуждают много лет: после того, как близкий друг принца, миллиардер Джеффри Эпштейн, был арестован в 2008 году и признал свою вину в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. После чего, покончил с собой в тюрьме.

С тех пор, многие обвиняют и сына Елизаветы II не только в том, что он знал о преступлениях друга, но и в активном участии в них. В 2019 по его инициативе было организовано интервью, в котором он пытался обелить свое имя, но среди зрителей оно вызвало такую волную негодования, что очень быстро он сложил свои королевские обязанности.