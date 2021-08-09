Принцу Эндрю грозит тюрьма: обвинение в насилии, реакция матери Елизаветы II и поддержка бывшей жены
О планах пострадавшей американки, в интервью Daily Mail, сообщил ее адвокат. И добавил, что гражданский иск будет включать в себя требование о возмещении нанесенного морального и физического ущерба. Ранее, в законодательстве США, был пункт о том, что жертвы сексуального насилия могли обратиться в суд в течение пяти лет после наступления 18-летнего возраста, однако в 2019 году процедура изменилась. Теперь возможный период для обращения в суд увеличился. Самой Вирджинии сегодня — 37 лет.
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Фото: Michael Dunlea - Code - 353555/Global Look Press
Окончательно, будет предъявлен иск или нет, станет известно 14 августа, а пока — бывшая супруга принца, Сара Фергюсон, активно выступает в поддержку отца их общих детей. В свежем интервью Financial Times, она поделилась, что на 100 процентов уверена в непричастности Эндрю и добавила, что они «самая счастливая разведенная пара в мире».
Эндрю и герцогиня были женаты с 1986 по 1996 год, но расстались в 1992 году. У них двое общих детей, принцессы Беатрис и Евгения. «Я желаю ему пройти через это и выйти победителем», — добавила Фергюсон. Категорически отрицает вину принца Эндрю и Букингемский дворец, а это заявление напрямую связано с позицией королевы Великобритании.
Напомним, что скандал с принцем Эндрю активно обсуждают много лет: после того, как близкий друг принца, миллиардер Джеффри Эпштейн, был арестован в 2008 году и признал свою вину в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. После чего, покончил с собой в тюрьме.
С тех пор, многие обвиняют и сына Елизаветы II не только в том, что он знал о преступлениях друга, но и в активном участии в них. В 2019 по его инициативе было организовано интервью, в котором он пытался обелить свое имя, но среди зрителей оно вызвало такую волную негодования, что очень быстро он сложил свои королевские обязанности.
Фото и видео: СЕГОДНЯ, Global Press Look
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