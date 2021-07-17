Камилле Паркер-Боулз — 74: общение с Дианой и тайный роман с Чарльзом

Многие годы Камилла избегала мероприятий, на которых планировала быть принцесса или королевская пара. Но к середине 80-х, после бесконечных ссор и подозрений в неверности, у Дианы сомнений больше не было — брак принцессы и принца терпит крушение, а роман Камиллы и Чарльза снова возобновлен.

В 1995 году Диана дала свое легендарное интервью каналу BBC, в котором призналась, что их в браке «всегда было трое». Но мало кто обратил внимание, на интервью принца Чарльза годом ранее, где он лично признался в супружеской неверности и в том, что их брак с Дианой «бесповоротно распался». В 1996 году они развелись официально, а в 1997 — Диана погибла. Из уважения к памяти принцессы, Камилла и Чарльз не афишировали свои отношения до начала 2000-х. А свадьбу сыграли 9 апреля 2005 года.