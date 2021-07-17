Камилле Паркер-Боулз — 74: общение с Дианой и тайный роман с Чарльзом
Летом 1971 года Чарльз, которому тогда было 22 года, впервые встретил Камиллу Розмари Шанд, которой было 24. Есть одна из версий, что они были представлены друг другу на матче по поло в Smith's Lawn в Виндзоре. Чарльз мгновенно влюбился, а Камилла, которая к тому времени, шесть лет встречалась с Эндрю Паркером-Боулзом, «была готова повеселиться с принцем Уэльским». За 18 месяцев их теплая дружба переросла в роман.
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У влюбленных было много общего: оба были без ума от комедийного радиосериала BBC The Goon Show, увлекались охотой и уверенно держались в седле. Но Камилла продолжала отношения с Эндрю Паркером-Боулзом, офицером Королевской конной гвардии, и когда, в рамках своей морской службы, Чарльз отправился в семимесячный рейс на корабле Minerva по Карибскому морю, Камилла с Эндрю обручились. Конечно, принц Чарльз не раз думал о том, чтобы сделать Камилле предложение, но прекрасно знал, что в королевской семье не одобрят для наследника девушку не голубой крови и «с историей» за плечами.
Фото: picture alliance
Несмотря на замужество, Камилла продолжит отношения с принцем и даже поддержит Диану, когда они официально объявят о своих отношениях: в этот день, Камилла будет вместе с ней болеть за Чарльза во время его участия в скачках. Это будет не первый опыт общения соперниц: Камилла дружила со старшей сестрой Дианы, Сарой, а сама будущая принцесса, не раз была гостьей в загородном поместье Камиллы и ее мужа. Плюс, бывшая няня Дианы, помогала семье Паркер-Боулз с их маленькими детьми, Томом и Лорой. Теплые отношения с Камиллой сохранялись даже тогда, когда принц Чарльз сделал Диане предложение в 1981 году (считается, что с момента помолвки Дианы и Чарльза, отношения с Камиллой прекратились на несколько лет).
Многие годы Камилла избегала мероприятий, на которых планировала быть принцесса или королевская пара. Но к середине 80-х, после бесконечных ссор и подозрений в неверности, у Дианы сомнений больше не было — брак принцессы и принца терпит крушение, а роман Камиллы и Чарльза снова возобновлен.
В 1995 году Диана дала свое легендарное интервью каналу BBC, в котором призналась, что их в браке «всегда было трое». Но мало кто обратил внимание, на интервью принца Чарльза годом ранее, где он лично признался в супружеской неверности и в том, что их брак с Дианой «бесповоротно распался». В 1996 году они развелись официально, а в 1997 — Диана погибла. Из уважения к памяти принцессы, Камилла и Чарльз не афишировали свои отношения до начала 2000-х. А свадьбу сыграли 9 апреля 2005 года.
Фото и видео: Picture Alliance, Nicki Swift
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