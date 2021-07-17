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Камилле Паркер-Боулз — 74: общение с Дианой и тайный роман с Чарльзом

До того, как стать супругой принца, Камилла попробовала роль приятельницы для Дианы, любовницы для Чарльза и разлучницы для всего мира.
Камилле Паркер-Боулз — 74: общение с Дианой и тайный роман с Чарльзом

Летом 1971 года Чарльз, которому тогда было 22 года, впервые встретил Камиллу Розмари Шанд, которой было 24. Есть одна из версий, что они были представлены друг другу ​​на матче по поло в Smith's Lawn в Виндзоре. Чарльз мгновенно влюбился, а Камилла, которая к тому времени, шесть лет встречалась с Эндрю Паркером-Боулзом, «была готова повеселиться с принцем Уэльским». За 18 месяцев их теплая дружба переросла в роман.

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Принц Чарльз счастлив в браке с Камиллой с 2005 года

У влюбленных было много общего: оба были без ума от комедийного радиосериала BBC The Goon Show, увлекались охотой и уверенно держались в седле. Но Камилла продолжала отношения с Эндрю Паркером-Боулзом, офицером Королевской конной гвардии, и когда, в рамках своей морской службы, Чарльз отправился в семимесячный рейс на корабле Minerva по Карибскому морю, Камилла с Эндрю обручились. Конечно, принц Чарльз не раз думал о том, чтобы сделать Камилле предложение, но прекрасно знал, что в королевской семье не одобрят для наследника девушку не голубой крови и «с историей» за плечами.

Камилла и Чарльз в день своей свадьбы

Камилла и Чарльз в день своей свадьбы

Фото: picture alliance

Несмотря на замужество, Камилла продолжит отношения с принцем и даже поддержит Диану, когда они официально объявят о своих отношениях: в этот день, Камилла будет вместе с ней болеть за Чарльза во время его участия в скачках. Это будет не первый опыт общения соперниц: Камилла дружила со старшей сестрой Дианы, Сарой, а сама будущая принцесса, не раз была гостьей в загородном поместье Камиллы и ее мужа. Плюс, бывшая няня Дианы, помогала семье Паркер-Боулз с их маленькими детьми, Томом и Лорой. Теплые отношения с Камиллой сохранялись даже тогда, когда принц Чарльз сделал Диане предложение в 1981 году (считается, что с момента помолвки Дианы и Чарльза, отношения с Камиллой прекратились на несколько лет).

Многие годы Камилла избегала мероприятий, на которых планировала быть принцесса или королевская пара. Но к середине 80-х, после бесконечных ссор и подозрений в неверности, у Дианы сомнений больше не было — брак принцессы и принца терпит крушение, а роман Камиллы и Чарльза снова возобновлен.

В 1995 году Диана дала свое легендарное интервью каналу BBC, в котором призналась, что их в браке «всегда было трое». Но мало кто обратил внимание, на интервью принца Чарльза годом ранее, где он лично признался в супружеской неверности и в том, что их брак с Дианой «бесповоротно распался». В 1996 году они развелись официально, а в 1997 — Диана погибла. Из уважения к памяти принцессы, Камилла и Чарльз не афишировали свои отношения до начала 2000-х. А свадьбу сыграли 9 апреля 2005 года.

Фото и видео: Picture Alliance, Nicki Swift

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