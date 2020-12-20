Строгий костюм и никакого мейка: Равшана Куркова появилась в элегантном образе

Кажется, это настоящий талант и искусство - выглядеть сексуально даже в строгом и брутальном наряде. Равшана обладает очень тонким чувством стиля, она часто демонстрирует это на своих снимках в Сети.

Подписчики не смогли пройти мимо такой роскошной фотосъемки и одарили звезду сериала «Барвиха» комплиментами: «Изящная!», «Вау, такая красивая!», «Девушка с портрета», «Какая вы прекрасная!!!», «Невероятная красотка! Восхищаюсь!», — отметили очарованные фолловеры.

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