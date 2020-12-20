Строгий костюм и никакого мейка: Равшана Куркова появилась в элегантном образе
Фото: @rav_shana / Instagram
40-летняя знаменитость предстала в милом и в то же время серьезном амплуа — никакого мейка и черный костюм и рубашка. Артистка часто показывает в Stories своего Instagram себя no make up, однако на этих фотографиях она напомнила настоящую красавицу, красоте которой могут позавидовать 20-летние девушки.
Кажется, это настоящий талант и искусство - выглядеть сексуально даже в строгом и брутальном наряде. Равшана обладает очень тонким чувством стиля, она часто демонстрирует это на своих снимках в Сети.
Подписчики не смогли пройти мимо такой роскошной фотосъемки и одарили звезду сериала «Барвиха» комплиментами: «Изящная!», «Вау, такая красивая!», «Девушка с портрета», «Какая вы прекрасная!!!», «Невероятная красотка! Восхищаюсь!», — отметили очарованные фолловеры.
А вам понравился образ знаменитой актрисы? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @rav_shana / Instagram
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