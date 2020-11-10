Равшана Куркова умилила поклонников трогательным образом в шапочке и с косичками
Фото: www.instagram.com/rav_shana/
Равшана Куркова удивила своих подписчиков непривычным для себя образом — на последней фотографии в своем блоге Равшана появилась с косичками и в милой шапочке.
«Обожаю читать новый сценарий и придумывать, какой именно будет моя героиня», — написала Равшана.
Образ актрисы буквально покорил ее поклонников, они отметили, что прическа делает Равшану очень милой и озорной, и даже шапка ей очень идет:
«Обожаю фильмы с вашим участием», «Самая моя любимая актриса», «На каждом кадре вы волшебны», «Ага, и правда, вы всегда играете так, что засмотришься», «Какая хоросенькая! Чтоб всегда над вами светило солнышко, Равшана», «Боже, вам даже шапки идут!», «ЛЮБЛЮ ВСЕ ФИЛЬМЫ», «Какая же вы красивая», «Все ваши работы гениальны! Люблю смотреть фильмы с вашим участием!!!», «Очень приятно тебя видеть, Равшана, удачи в жизни и здоровья вам!», «Равшана, самая приятная актриса и человек хороший», «Такая хорошенькая!! Люблю смотреть фильмы с вами, удачи вам», «Интересно! А какой самый интересный сценарий вы читала за всю жизнь?)».
Фото и видео: Instagram Равшаны Курковой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!