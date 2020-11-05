«Удивительный год»: Равшана Куркова добавила интриги к слухам о своей беременности

Отметим, Равшана Куркова уже дважды успела побывать замужем. Первый ее брак с фотографом Семеном Курковым продержался недолго и распался после потери неродившегося ребенка. Во второй раз Равшана вышла замуж за актера Артема Ткаченко, но и с ним она развелась через четыре года. Прошлой осенью стало известно, что Куркова встретила новую любовь. На странице спортсмена и владельца фитнес-центра Сергея Амаряна появилась их совместная фотография. Правда, сами Сергей и Равшана свои отношения не комментируют.

Напомним, что несколько дней назад в Сети появились сообщения о том, что Равшана Куркова находится в положении и совсем скоро станет мамой. Актриса пока никак не прокомментировала эти слухи.