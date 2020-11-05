«Удивительный год»: Равшана Куркова добавила интриги к слухам о своей беременности
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Равшана Куркова опубликовала в Instagram свое фото на фоне морских волн, на котором она смотрит вдаль. «Фото сделано в январе. Впереди очень странный, сложный и совершенно удивительный год, но я об этом еще не знаю. Здесь мы просто смотрим с океаном друг на друга...», ― написала актриса.
Фото: Instagram Равшаны Курковой
Под постом фолловеры начали поздравлять Равшану с радостным событием, намекать на скорое рождение первенца и делать комплименты: «А мы все знаем. Все, все получится!», «Равшана, будьте счастливы! Вы этого заслуживаете. Любуюсь и восхищаюсь вами!», «Вас можно поздравить?», «Фарфоровая статуэтка», «Тростинка», «За эту линию плеч можно умереть», «Волшебная Равшана и океан», «Красота, нежно, изящно».
Отметим, Равшана Куркова уже дважды успела побывать замужем. Первый ее брак с фотографом Семеном Курковым продержался недолго и распался после потери неродившегося ребенка. Во второй раз Равшана вышла замуж за актера Артема Ткаченко, но и с ним она развелась через четыре года. Прошлой осенью стало известно, что Куркова встретила новую любовь. На странице спортсмена и владельца фитнес-центра Сергея Амаряна появилась их совместная фотография. Правда, сами Сергей и Равшана свои отношения не комментируют.
Напомним, что несколько дней назад в Сети появились сообщения о том, что Равшана Куркова находится в положении и совсем скоро станет мамой. Актриса пока никак не прокомментировала эти слухи.
Фото: instagram, globallookpress
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