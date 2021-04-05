Стриженовой поставили на сломанную руку «бриллиантовый» имплант

Екатерина Стриженова получила серьезную травму на съемочной площадке 29 марта. Произошел несчастный случай в прямом эфире телепередачи «Время покажет», которую звезда ведет вместе с Русланом Осташко, который и рассказал об инциденте. По его словам, Екатерина оступилась в студии и неудачно упала с небольшой высоты, когда хотела отойти немного назад от камеры перед началом рекламной паузы. В госпитале, куда ведущую доставили на скорой помощи, ей наложили гипс.

Ранее Стриженова рассказала о своей семейной жизни. Не так давно телеведущая стала бабушкой, но новый статус ее совсем не смущает - напротив, это помогает ей отвлечься и полностью занимает свободное время.