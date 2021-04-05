Стриженовой поставили на сломанную руку «бриллиантовый» имплант
Фото: Global Look Press
Женщина перенесла хирургическое вмешательство после сложного перелома. Как уточнил хирург Боткинской больницы Сергей Донченко в stories, Стриженовой пришлось установить швейцарский имплант.
Знаменитость отметила, что хирург собрал осколки костей, а затем поставил имплант на это место. «Пальцы шевелятся, все ок! Мне не больно», - поделилась она. На кадрах врач осматривает руку пациентки после операции. По словам доктора, телеведущей установили дорогой, титановый имплант, который «все равно, что бриллиантовый». «Очень качественный у вас имплант на сегодняшний день, который, в принципе, удалять и не надо», - объяснил он.
Екатерина Стриженова получила серьезную травму на съемочной площадке 29 марта. Произошел несчастный случай в прямом эфире телепередачи «Время покажет», которую звезда ведет вместе с Русланом Осташко, который и рассказал об инциденте. По его словам, Екатерина оступилась в студии и неудачно упала с небольшой высоты, когда хотела отойти немного назад от камеры перед началом рекламной паузы. В госпитале, куда ведущую доставили на скорой помощи, ей наложили гипс.
Ранее Стриженова рассказала о своей семейной жизни. Не так давно телеведущая стала бабушкой, но новый статус ее совсем не смущает - напротив, это помогает ей отвлечься и полностью занимает свободное время.
Фото: Instagram/@strizhenovae, Global Look Press
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