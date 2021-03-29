Екатерина Стриженова попала в больницу после падения на съемках передачи

«Работа ведущего может быть опасна не только горячими спорами экспертов в студии. … Екатерина Стриженова оступилась, упала и повредила себе руку. Предварительно – подозрение на перелом. Давайте пожелаем ей скорейшего выздоровления! Сейчас она в руках опытных медиков, и я от всего сердца надеюсь, что ее здоровье серьезно не пострадало», — сообщил Осташко в своем микроблоге в соцсети Instagram, где также пожелал своей коллеге скорейшего выздоровления.

В госпитале, куда ведущую доставили на скорой помощи, ей наложили гипс. О том, когда возобновятся съемки телепередачи, пока информации нет.

Фото: starface

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