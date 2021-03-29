Екатерина Стриженова попала в больницу после падения на съемках передачи
Как сообщает онлайн-издание «РИА Новости», Стриженова получила серьезную травму на площадке. Произошел несчастный случай в прямом эфире телепередачи «Время покажет», которую звезда ведет вместе с Русланом Осташко, который и рассказал об инциденте. По его словам, Екатерина оступилась в студии и неудачно упала с небольшой высоты, когда хотела отойти немного назад от камеры перед началом рекламной паузы.
«Работа ведущего может быть опасна не только горячими спорами экспертов в студии. … Екатерина Стриженова оступилась, упала и повредила себе руку. Предварительно – подозрение на перелом. Давайте пожелаем ей скорейшего выздоровления! Сейчас она в руках опытных медиков, и я от всего сердца надеюсь, что ее здоровье серьезно не пострадало», — сообщил Осташко в своем микроблоге в соцсети Instagram, где также пожелал своей коллеге скорейшего выздоровления.
В госпитале, куда ведущую доставили на скорой помощи, ей наложили гипс. О том, когда возобновятся съемки телепередачи, пока информации нет.
Фото: starface
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