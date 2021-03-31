Екатерина Стриженова призналась, что забота о внуке спасает ее от тоски

Екатерина Стриженова рассказала о своей семейной жизни. Не так давно телеведущая стала бабушкой, но новый статус совсем не смущает – напротив, это помогает ей отвлечься и полностью занимает свободное время.

«Мне он принес море радости и забот. Если раньше я неслась с одной работы на другую, то теперь мчусь после эфира, чтобы забрать внука из детсада. В этом пандемическом году я похоронила маму, и, конечно, заботы о Петре занимают все мои мысли, спасают от уныния», – говорит Стриженова в беседе с «Антенной-Телесемь».

Дочь телеведущей Анастасия вместе с мужем жила в Нью-Йорке, где делала карьеру, однако во время пандемии они вернулись, и работали онлайн. Теперь дочь живёт вместе с Екатериной, чему она очень рада.

«Мы сейчас живем все вместе, большой семьей. Родители Пети Петровича — взрослые люди, которые сами на руководящих должностях, они очень рано стали самостоятельными, а теперь решили ради сына пожить с нами. Думаю, что каждому из них это дается по-своему непросто, но я этому обстоятельству очень рада».