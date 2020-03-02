Кто круче? 52-летняя Ольга Кабо и 37-летняя Наталья Подольская померились диной ног на стильных фото
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Фото: Instagram
Две известные красавицы — 52-летняя Ольга Кабо и 37-летняя Наталья Подольская устроили в Сети настоящую «битву». Обе опубликовали в Instagram красивые фото, на которых похвастались своими идеальными фигурами.
И Наталья, и Ольга приурочили фото к началу весны.
«Ты красотка», «Классное фото», «Шикарный образ, ногииии», «Классная», «Ух, не узнать», — написали Наталье Подольской в комментариях.
«Хорошая», «Обворожительная», «Красивая и естественная, а на этом фото просто вау!», «Морская нимфа», — усыпали комплиментами Ольгу Кабо.
Обе красавицы часто дают повод для обсуждения поклонниками. Так, Ольга Кабо недавно показала фото со взрослой дочерью Татьяной. И они обе собрали сотни комплиментов за свою красоту.
Наталья Подольская показала подписчикам снимок в стильно образе, но нарвалась на критику. Певицу обвинили в том, что она позировала практически без юбки.
Фото и видео: Instagram
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