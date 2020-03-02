Кто круче? 52-летняя Ольга Кабо и 37-летняя Наталья Подольская померились диной ног на стильных фото

Обе красавицы часто дают повод для обсуждения поклонниками. Так, Ольга Кабо недавно показала фото со взрослой дочерью Татьяной. И они обе собрали сотни комплиментов за свою красоту.

Наталья Подольская показала подписчикам снимок в стильно образе, но нарвалась на критику. Певицу обвинили в том, что она позировала практически без юбки.