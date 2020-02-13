Ольга Кабо вновь принимает комплименты от поклонников. Почитатели таланта и красоты артистки не упускают случая искупать ее в приятных словах. В очередной раз Ольга получила признания в любви от поклонников после того, как опубликовала в Instagram фотографию с дочкой Татьяной. «Мы едем, едем, едем! С дочерью! В Питер!», — рассказала о том, где и когда была сделана фотография. «Какие красотки», «Красавицы, слов нет», «Хорошей вам погоды и отдыха», «Очень красивые девушки», «Сколько же любви в вашем взгляде», «Счастливого пути, красивая мама и дочь», «Красавицы! Счастливые минутки побыть с доченькой вдвоем, наедине! Удачи во всем!», — пожелали Ольге и Татьяне в комментариях.Татьяна пошла по стопам матери и стала актрисой. Известность пришла к ней в детстве, когда Таня исполнила главную роль в фильме «Дюймовочка», за которую получила множество кинонаград. Кроме того, Татьяна профессиональная танцовщица.Кроме дочери, у Ольги Кабо есть 7-летний сын Виктор. Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!