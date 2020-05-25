Странные плащи, шляпы и белые кеды: Петросян и Брухунова показали необычный family look
Фото: Instagram
Благодаря своей избраннице Евгений Ваганович молодеет день ото дня. В том числе меняется и стиль одежды юмориста, который становится все более ярким, необычным и молодежным. На этот раз Петросян опубликовал совместное фото с Татьяной Брухуновой, на котором они позируют в одинаковых тренчкотах нестандартной расцветки и белых кедах. «Семейный образ», — подписал он кадр. К слову, Петросян впервые опубликовал в Instagram совместный снимок с Брухуновой.
Фото: Instagram
Напомним, что в 2018 году Евгений Ваганович начал новую жизнь, развелся с женой, юмористкой Еленой Степаненко. В одном из постов юморист признался, что не чувствует свой возраст. Он делает косметические маски и поддерживает форму в спортзале. Сейчас Петросян состоит в романтических со своей бывшей помощницей Татьяной Брухуновой. По слухам, они поженились в декабре 2019 года.
Фото: Instagram
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