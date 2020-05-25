Странные плащи, шляпы и белые кеды: Петросян и Брухунова показали необычный family look

Благодаря своей избраннице Евгений Ваганович молодеет день ото дня. В том числе меняется и стиль одежды юмориста, который становится все более ярким, необычным и молодежным. На этот раз Петросян опубликовал совместное фото с Татьяной Брухуновой, на котором они позируют в одинаковых тренчкотах нестандартной расцветки и белых кедах. «Семейный образ», — подписал он кадр. К слову, Петросян впервые опубликовал в Instagram совместный снимок с Брухуновой.