Страдающая провалами в памяти Светличная приняла допрос в СК за съемки в телешоу

Актриса Светлана Светличная дала новый повод для слухов о проблемах с памятью. 81-летнюю актрису вызвали на допрос в отдел Следственного комитета, чтобы разобраться с обстоятельствами ее 5-дневного исчезнования. Но, похоже, звезда «Бриллиантовой руки» даже не смогла оценить, где находится.

Как сообщает News.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пожилая артистка была уверена, что съемка продолжается. Она шутила и кокетничала со следователями, предлагая подарить ей цветы и прося снимать только с рабочей, актерской стороны. Правоохранители, впрочем, не делали официальных заключений о здоровье Светланы Светличной.