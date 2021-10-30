Страдающая провалами в памяти Светличная приняла допрос в СК за съемки в телешоу
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Фото: East News Russia
Актриса Светлана Светличная дала новый повод для слухов о проблемах с памятью. 81-летнюю актрису вызвали на допрос в отдел Следственного комитета, чтобы разобраться с обстоятельствами ее 5-дневного исчезнования. Но, похоже, звезда «Бриллиантовой руки» даже не смогла оценить, где находится.
Как сообщает News.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пожилая артистка была уверена, что съемка продолжается. Она шутила и кокетничала со следователями, предлагая подарить ей цветы и прося снимать только с рабочей, актерской стороны. Правоохранители, впрочем, не делали официальных заключений о здоровье Светланы Светличной.
Фото: East News Russia
Предположительно, Светлана Светличная ушла из дома несколько дней назад из-за очередной ссоры с сыном и невесткой. Наследник актрисы в свою очередь заявляет, что намерен передать мать врачам, так как та не принимает прописанные ей лекарства. Напомним, проблемы со здоровьем у артистки начались после того, как в прошлом году на нее упал тяжелый осветительный прибор во время интервью. Он привел к тяжелой травме. Светлана Светличная признавалась, что у нее была частичная потеря памяти, и некоторое время она не могла говорить.
Фото и видео: East News