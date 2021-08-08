Светличная — о состоянии после травмы головы: «Был период, когда я не разговаривала»
Звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная впервые прокомментировала состояние своего здоровья. Год назад артистка получила сотрясение мозга — во время съемок на нее упал осветительный прибор. Травма сильно повлияла на здоровье 80-летней на тот момент актрисы.
Позднее в течение года появлялись слухи о том, что Светличную госпитализировали с инсультом. На днях 81-летняя артистка рассказала, как чувствует себя сейчас.
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Фото: East News Russia
По словам Светличной, последствия травмы были очень серьезными. На некоторое время она даже потеряла память.
У меня был период, когда я не разговаривала, я не знала из чего состоит речь. Это было очень серьезно, я возвращалась к жизни. Я не сразу поняла, что я Светлана Светличная — актриса, у меня есть картины. Не сразу могла вспомнить, что у меня есть друзья, у меня были родители. А сейчас и не скажешь, что у меня до такой степени было помутнение рассудка,
— рассказала Светлана Светличная в интервью «Пятому каналу». Она добавила, что в итоге нашла докторов, которые смогли заняться ее восстановлением. «Мечтаю, что когда выздоровею, то все равно буду танцевать, буду читать стихи и буду выступать на сцене», — отметила звезда.
Фото и видео: Instagram; East News
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