Светличная — о состоянии после травмы головы: «Был период, когда я не разговаривала»

Звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная впервые прокомментировала состояние своего здоровья. Год назад артистка получила сотрясение мозга — во время съемок на нее упал осветительный прибор. Травма сильно повлияла на здоровье 80-летней на тот момент актрисы.

Позднее в течение года появлялись слухи о том, что Светличную госпитализировали с инсультом. На днях 81-летняя артистка рассказала, как чувствует себя сейчас.