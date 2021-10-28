Сын Светличной отправит актрису на лечение из-за ее исчезновения

«Извиняться она не захотела, никому не звонила. Я тоже не собираюсь, с какой стати? Это у меня был день рождения, который она проигнорировала. Это она странно себя ведет. Мы четверо суток вообще не спали, не принадлежали себе. А она при этом высказывается негативно про всех, наговаривает», — рассказал Алексей StarHit.

Теперь сын заслуженной артистки планирует положить мать в клинику, где ей окажут квалифицированную помощь. Хотя сама Светличная наотрез отказывается принимать какие-либо лекарства, а для того чтобы отправить ее на лечение, необходимо согласие. Из-за возраста у Светланы развивается деменция и инцидент с пропажей вполне может произойти снова.

«Сама она от всего отказывается — мы покупали и таблетки, и снотворное, и другие легкие препараты, но мама отмахивалась, мол, это мне не подходит. Сейчас собираемся в клинику класть. Но нужно ее согласие. Конечно, я считаю, что ей необходимо подлечиться. Она неуправляемая, с постоянными перепадами настроения. Рассорилась со всеми близкими и друзьями, коллеги тоже перестали с ней контактировать», — признался Алексей источнику.

Артистка же связывает свою пропажу с плохим отношениям родственников к ней. Звезде советского кино не понравилось, что сын переселил ее в новостройку, где она не хочет жить. «Мне хотелось выброситься с балкона, то есть так мне было худо», — рассказала Светличная Андрею Малахову в шоу «Прямой эфир» на канале «Россия-1».