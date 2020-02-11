Стильная укладка, алая помада и мини: Ирина Пегова в соблазнительном образе снялась в клипе Леонида Агутина

«Ирина, вы все успеваете», «С нетерпением ждем видео», «Умничка! Гордимся нашей Ирочкой». «Какая вы классная! Любуюсь вами постоянно! Позитивное солнышко!», «Все получится. Очень круто, что вы в этом клипе. Будет красота, ждем», — поддержали Ирину фолловеры.

Поклонники актрисы не раз признавались, что на ее танцы можно смотреть вечно. И Ирина Пегова периодически балует подписчиков роликами со своих репетиций и соревнований.

А вам нравится, как танцует Ирина?