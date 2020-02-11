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Стильная укладка, алая помада и мини: Ирина Пегова в соблазнительном образе снялась в клипе Леонида Агутина

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Пегова

Фото: Instagram

Актриса поделилась эмоциями с подписчиками, признавшись, что очень хочет увидеть результат совместной работы с известным певцом и композитором.

Ирина Пегова не выдержала и рассказала поклонникам, что снялась в клипе Леонида Агутина. Ирина известна не только как блистательная актриса театра и кино, но и как успешный танцор. Со своим партнером Евгением Раевым Ирина даже получает призовые места на соревнованиях. И как раз свое хореографическое мастерство актриса покажет в новом видео Агутина.

Ирина Пегова — королева танцпола

«Скоро-скоро, если ничего не изменится, то мы все лицезрим новый клип Леонида Агутина. Это было волнительно. Впервые на концерте Леонида я была в Нижнем Новгороде в лохматом году, будучи студенткой! Это потрясло! Потом были еще походы на его концерт и еще. И вдруг…. Аааааааааа, хочу, чтобы все получилось!», — не смогла сдержать чувств Ирина Пегова.

«Ирина, вы все успеваете», «С нетерпением ждем видео», «Умничка! Гордимся нашей Ирочкой». «Какая вы классная! Любуюсь вами постоянно! Позитивное солнышко!», «Все получится. Очень круто, что вы в этом клипе. Будет красота, ждем», — поддержали Ирину фолловеры.

Поклонники актрисы не раз признавались, что на ее танцы можно смотреть вечно. И Ирина Пегова периодически балует подписчиков роликами со своих репетиций и соревнований.

А вам нравится, как танцует Ирина?

Фото и видео: Instagram

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