passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«На это, как на огонь, можно смотреть вечно»: Ирина Пегова восхитила Сеть страстным танцем

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Ирина Пегова

Фото: Instagram Ирины Пеговой

Актриса поделилась фрагментом выступления на международном танцевальном фестивале.

Ирина Пегова не только талантливая актриса театра и кино, но и выдающаяся танцовщица. 41-летняя красотка принимает участие в различных танцевальных фестивалях и конкурсах, а фрагменты выступлений показывает в своем блоге. Несколько дней назад Ирина Пегова и ее партнер Евгений Раев вышли на паркет Международного танцевального фестиваля, прошедшего в Санкт-Петербурге. Поклонники обсуждают страстную румбу, видео исполнения которой поделилась артистка.

«Ну это огонь! С ума сойти», «На что там можно смотреть бесконечно? На воду и огонь? На то, КАК танцует Пегова!!!», «Это невероятно, какая вы подвижная, огонь 💥супер-женщина!!!», « Ирина, не перестаю восхищаться Вами! Вы прекрасны!», «Ирина- Вы умничка и совершенство», «Гибкая, подвижная», «Боже! Вы и стихи читаете замечательно и танцуете превосходно!!!!!!», «Какая же вы... кооонфффэээтка!», «Потрясающе!!!! Браво!!!», «Какая вы большая молодец Ирина! Я вас очень люблю как актрису, а вы ещё и танцуете как профессионал», «Какая умница! 😍 это же сложно! После стольких перелетов, спектаклей, мегастрессов в мегаполисе…», «Ну ниче се вы даёте», «Браво, очень страстно и красиво», «Как чувственно и красиво 😍!», «На это, как на огонь, можно смотреть вечно», «Это не огонь,а огнищеееее», — восхищаются фолловеры.

А вам нравится Ирина Пегова?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!