«На это, как на огонь, можно смотреть вечно»: Ирина Пегова восхитила Сеть страстным танцем
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Ирины Пеговой
Ирина Пегова не только талантливая актриса театра и кино, но и выдающаяся танцовщица. 41-летняя красотка принимает участие в различных танцевальных фестивалях и конкурсах, а фрагменты выступлений показывает в своем блоге. Несколько дней назад Ирина Пегова и ее партнер Евгений Раев вышли на паркет Международного танцевального фестиваля, прошедшего в Санкт-Петербурге. Поклонники обсуждают страстную румбу, видео исполнения которой поделилась артистка.
«Ну это огонь! С ума сойти», «На что там можно смотреть бесконечно? На воду и огонь? На то, КАК танцует Пегова!!!», «Это невероятно, какая вы подвижная, огонь 💥супер-женщина!!!», « Ирина, не перестаю восхищаться Вами! Вы прекрасны!», «Ирина- Вы умничка и совершенство», «Гибкая, подвижная», «Боже! Вы и стихи читаете замечательно и танцуете превосходно!!!!!!», «Какая же вы... кооонфффэээтка!», «Потрясающе!!!! Браво!!!», «Какая вы большая молодец Ирина! Я вас очень люблю как актрису, а вы ещё и танцуете как профессионал», «Какая умница! 😍 это же сложно! После стольких перелетов, спектаклей, мегастрессов в мегаполисе…», «Ну ниче се вы даёте», «Браво, очень страстно и красиво», «Как чувственно и красиво 😍!», «На это, как на огонь, можно смотреть вечно», «Это не огонь,а огнищеееее», — восхищаются фолловеры.
А вам нравится Ирина Пегова?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!