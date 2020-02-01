«На это, как на огонь, можно смотреть вечно»: Ирина Пегова восхитила Сеть страстным танцем

«Ну это огонь! С ума сойти», «На что там можно смотреть бесконечно? На воду и огонь? На то, КАК танцует Пегова!!!», «Это невероятно, какая вы подвижная, огонь 💥супер-женщина!!!», « Ирина, не перестаю восхищаться Вами! Вы прекрасны!», «Ирина- Вы умничка и совершенство», «Гибкая, подвижная», «Боже! Вы и стихи читаете замечательно и танцуете превосходно!!!!!!», «Какая же вы... кооонфффэээтка!», «Потрясающе!!!! Браво!!!», «Какая вы большая молодец Ирина! Я вас очень люблю как актрису, а вы ещё и танцуете как профессионал», «Какая умница! 😍 это же сложно! После стольких перелетов, спектаклей, мегастрессов в мегаполисе…», «Ну ниче се вы даёте», «Браво, очень страстно и красиво», «Как чувственно и красиво 😍!», «На это, как на огонь, можно смотреть вечно», «Это не огонь,а огнищеееее», — восхищаются фолловеры.

А вам нравится Ирина Пегова?