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Ирина Пегова показала, как выглядела в детстве: «Сразу видно кто звезда»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Пегова

Фото: Instagram Ирины Пеговой

Поклонники обсуждают детское фото Ирины Пеговой.

Фото, которым поделилась в блоге актриса Ирина Пегова, очаровало многих ее поклонников.

«Люблю этой снимок! 05.06.1984 я помню этот момент, в садике нас позвали на фотографию, я побежала первой, (впрочем, как всегда), заняла выгодную позицию и ... вылетела Галка! О многом говорит», — написала звезда.

«Иришка, фото супер», «Вы совсем не изменились Ирочка. Красавица и в очень юном возрасте и сейчас», «Ой, нисколечко не изменились! Такая же девчушка», «Какая ты непосредственная.... настоящая, ненаигранная-живая», «Ирина, какая же вы хорошенькая», «Вы здесь просто кукла», «Вы совсем не изменились», «Тот же взгляд», «Лицо не изменилось», «Все тот же взгляд, все то же смелый "выпад"... и в центре круга детворы стоит словно посредине сцены», «Уже тогда — ЗВЕЗДА», «Вам суждено было быть Актрисой», «Уже и здесь самая лучшая», «Сразу видно кто звезда», — обсуждают подписчики.

Как считаете, сильно изменилась Ирина?

Фото и видео: instagram

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