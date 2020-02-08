Ирина Пегова показала, как выглядела в детстве: «Сразу видно кто звезда»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Ирины Пеговой
Фото, которым поделилась в блоге актриса Ирина Пегова, очаровало многих ее поклонников.
«Люблю этой снимок! 05.06.1984 я помню этот момент, в садике нас позвали на фотографию, я побежала первой, (впрочем, как всегда), заняла выгодную позицию и ... вылетела Галка! О многом говорит», — написала звезда.
«Иришка, фото супер», «Вы совсем не изменились Ирочка. Красавица и в очень юном возрасте и сейчас», «Ой, нисколечко не изменились! Такая же девчушка», «Какая ты непосредственная.... настоящая, ненаигранная-живая», «Ирина, какая же вы хорошенькая», «Вы здесь просто кукла», «Вы совсем не изменились», «Тот же взгляд», «Лицо не изменилось», «Все тот же взгляд, все то же смелый "выпад"... и в центре круга детворы стоит словно посредине сцены», «Уже тогда — ЗВЕЗДА», «Вам суждено было быть Актрисой», «Уже и здесь самая лучшая», «Сразу видно кто звезда», — обсуждают подписчики.
Как считаете, сильно изменилась Ирина?
Фото и видео: instagram
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