Ирина Пегова показала, как выглядела в детстве: «Сразу видно кто звезда»

«Иришка, фото супер», «Вы совсем не изменились Ирочка. Красавица и в очень юном возрасте и сейчас», «Ой, нисколечко не изменились! Такая же девчушка», «Какая ты непосредственная.... настоящая, ненаигранная-живая», «Ирина, какая же вы хорошенькая», «Вы здесь просто кукла», «Вы совсем не изменились», «Тот же взгляд», «Лицо не изменилось», «Все тот же взгляд, все то же смелый "выпад"... и в центре круга детворы стоит словно посредине сцены», «Уже тогда — ЗВЕЗДА», «Вам суждено было быть Актрисой», «Уже и здесь самая лучшая», «Сразу видно кто звезда», — обсуждают подписчики.

Как считаете, сильно изменилась Ирина?