«Статуэтка»: 39-летняя Равшана Курова в платье-пиджаке показала бесконечные ноги

Актриса Равшана Куркова на днях опубликовала в Instagram серию фотографий из спортзала. Она показала, каким трудом добивается того, чтобы ее фигура оставалась идеальной.

«Спорт — это не только подтянутое тело, легкость, гибкость и уверенность, это еще и дисциплина, самовоспитание, правильный режим, забота и настоящая любовь к себе», — рассказала Равшана Куркова.