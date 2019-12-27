«Статуэтка»: 39-летняя Равшана Курова в платье-пиджаке показала бесконечные ноги
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Фото: Instagram
Актриса Равшана Куркова на днях опубликовала в Instagram серию фотографий из спортзала. Она показала, каким трудом добивается того, чтобы ее фигура оставалась идеальной.
«Спорт — это не только подтянутое тело, легкость, гибкость и уверенность, это еще и дисциплина, самовоспитание, правильный режим, забота и настоящая любовь к себе», — рассказала Равшана Куркова.
А теперь актриса поделилась результатами своей работы в фитнес-центре. Равшана приняла участие в стильной фотосессии, для которой примерила платье-пиджак и светлые босоножки на высоком каблуке.
Минимальная длина наряда и глубокое декольте платья подчеркнули стройность актрисы, ее длинные ноги и красивую грудь. И поклонники это заметили.
«Красотка», «О, боги!», «Красотка невероятная, а фигура, ноги», «Какая нежность, Вы чудесная», «Статуэтка», — написали поклонники Равшаны Курковой.
Ранее Равшана признавалась, что худой была не всегда. В подтверждение этого Куркова показала подписчикам свою детскую фотографию.
Актриса критично и строго относится к себе и своему телу. Она рассказывала, что, как только немного отпустит себя, то у нее заплывает талия и «лезет» живот.
Фото и видео: Instagram
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