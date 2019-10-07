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39-летняя Равшана Куркова честно о своей фигуре: «Стала "заплывать" талия, "полез" живот, округлились ляжки»

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Равшана Куркова призналась, что стройная фигура дается ей не просто так.

39-летняя Равшана Куркова — обладательница идеальной фигуры. Однако она дается ей тяжким трудом.

«Я всегда была худой. Повезло с конституцией. Поправиться для меня было проблемой, поэтому я могла не заниматься спортом, есть любую гадость, запивая еt сладкой газировкой и особо не париться. После 35 лет халява закончилась. Ок, я все так же выглядела худой в одежде, но тело постепенно менялось — стала "заплывать" талия, "полез" живот, округлились ляжки. При отсутствии тонуса и при слабых мышцах картина складывалась так себе. И дело не в том, что происходит с самооценкой, когда ты неожиданно переходишь на другой размер одежды, а в самочувствии и физических возможностях — слабое, нетренированное тело не использует свой потенциал в полном объеме, быстро устает, мало может, а лишнее забирает у него легкость», — призналась она.

«Я сказала себе Стоп и начала менять ситуацию. Пересмотрела рацион питания (о нем будет отдельный пост). Подружилась со спортом — тренируюсь минимум 4 раза в неделю. Перепробовала разные направления и остановилась на функционале с тренером плюс занятия йогой и стретчингом. Когда нет возможности доехать до зала, можно сделать ряд несложных упражнений дома. Да, чудо СРАЗУ не произошло. Но спустя полгода процесс пошел и я начала становится лучшей версией себя. Сейчас я сильнее, гибче, выносливее, чем 15 лет назад, мне нравится, как чувствует себя и выглядит мое тело», — поделилась Равшана.

«Не верьте людям, которые после 35, продолжая выглядеть отлично, рассказывают сказки, как не прилагают к этому никаких усилий. Возможно есть маленький процент человечества — счастливчики, но честно, я таких не знаю. Все, кто в моем окружении выглядит здоровым, сильным и подтянутым — занимаются собой. Главный вопрос: откуда находить время на тренировки при нашем бешеном ритме жизни? Важно распределять приоритеты. Например, вместо лишнего часа в соц.сетях или похода на бессмысленное мероприятие или тусовку, я теперь бегу в зал. Выделяю этот "час для себя" в любой выходной или короткий рабочий день. При желании можно найти возможности. Каждую минуту жизни перед нами стоит выбор. И никто на самом деле не сможет помешать нам стать более внимательным к своему здоровью, к своему эмоциональному и физическому самочувствию. Никогда не поздно начать. Сегодня, кстати, отличный день для нового старта», — заключила она.

Фото и видео: instagram

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