39-летняя Равшана Куркова честно о своей фигуре: «Стала "заплывать" талия, "полез" живот, округлились ляжки»

39-летняя Равшана Куркова — обладательница идеальной фигуры. Однако она дается ей тяжким трудом.

«Я всегда была худой. Повезло с конституцией. Поправиться для меня было проблемой, поэтому я могла не заниматься спортом, есть любую гадость, запивая еt сладкой газировкой и особо не париться. После 35 лет халява закончилась. Ок, я все так же выглядела худой в одежде, но тело постепенно менялось — стала "заплывать" талия, "полез" живот, округлились ляжки. При отсутствии тонуса и при слабых мышцах картина складывалась так себе. И дело не в том, что происходит с самооценкой, когда ты неожиданно переходишь на другой размер одежды, а в самочувствии и физических возможностях — слабое, нетренированное тело не использует свой потенциал в полном объеме, быстро устает, мало может, а лишнее забирает у него легкость», — призналась она.