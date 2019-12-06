Худой была не всегда: 39-летняя Равшана Куркова показала, как выглядела в детстве
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Фото: Instagram Равшаны Курковой
Стройная фигура, высокие скулы, обаятельная улыбка — хрупкой внешностью Равшаны Курковой восхищаются многие. Но такой она была не всегда: в детстве у актрисы были вполне внушительные щечки.
«#КогдаЩекиБылиБольшими #МамкинМолодец #БантСчастья #ВсеТеЖеБрови #ТолстунГода», — пошутила над своим снимком звезда.
«Какая булочка сладкая», «Какой щекан», «Да, щеки добротные! А какой шикарный вкусняшный второй подбородок, ащеее», «Какая сладкая пумпоська была», «Милашка!!! И выросла в такую очаровательную девушку», «Красоту с детства видать», «Вы красавица в любом возрасте», «Глаза и улыбка не изменились», — обсуждают поклонники.
Фото и видео: instagram
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