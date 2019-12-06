Худой была не всегда: 39-летняя Равшана Куркова показала, как выглядела в детстве

Стройная фигура, высокие скулы, обаятельная улыбка — хрупкой внешностью Равшаны Курковой восхищаются многие. Но такой она была не всегда: в детстве у актрисы были вполне внушительные щечки.

«#КогдаЩекиБылиБольшими #МамкинМолодец #БантСчастья #ВсеТеЖеБрови #ТолстунГода», — пошутила над своим снимком звезда.