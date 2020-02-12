«Статная красотка»: Альбина Джанабаева показала фото в стиле ретро и получила комплименты фанатов
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Несколько дней назад Альбина Джанабаева показала подписчикам, как занимается в спортзале. Артистка не постеснялась поделиться видео со своим телом без прикрас, и получила взамен похвалы своих поклонников.
И теперь 40-летняя экс-солистка «ВИА Гры» собирает новую порцию комплиментов. Альбина опубликовала в Instagram свои фотографии, сделанные на фотоаппарат Polaroid. Певица уверена, что снимки в стиле ретро придают человеку шарма. Подписчики с Альбиной согласились.
«Статная красотка, стильная и знает, как преподнести себя в обществе», «Невероятные фото! Черно-белый стиль добавляет свою атмосферу и эстетику», «Очень люблю! Вы безумно красивая получаетесь на любом фотоаппарате и на любую камеру! Потому что вы очень красивая женщина!», «Красивая внешне и красива душой», — похвалили экс-солистку «ВИА Гры» в комментариях.
А вам понравилось, как получилась Альбина на ретро-фото?
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!