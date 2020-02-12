«Статная красотка»: Альбина Джанабаева показала фото в стиле ретро и получила комплименты фанатов

Несколько дней назад Альбина Джанабаева показала подписчикам, как занимается в спортзале. Артистка не постеснялась поделиться видео со своим телом без прикрас, и получила взамен похвалы своих поклонников.

И теперь 40-летняя экс-солистка «ВИА Гры» собирает новую порцию комплиментов. Альбина опубликовала в Instagram свои фотографии, сделанные на фотоаппарат Polaroid. Певица уверена, что снимки в стиле ретро придают человеку шарма. Подписчики с Альбиной согласились.