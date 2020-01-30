Легкий костюм и грубая кожа: Альбина Джанабаева показала эффектный образ в черно-белых тонах
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
На одном из последних опубликованных снимков звезда позирует у окна. На ней — остромодная костюмная двойка белого цвета в контрастную полоску на основе удлиненного блейзера и свободных брюк, низы которых подвязаны кожаными манжетами. Костюм зарифмован с легкой белой блузкой с завязанным на шее бантом. Финальный акцент — черные кожаные босоножки с фигурным каблуком. Аутфит также дополнен лаконичным комплектом украшений — серьгами-пусетами и кольцом с увесистым бриллиантом.
Поклонники буквально осыпали певицу комплиментами. «Прекрасное фото», «Как хороши черно-белые тона, прям в тон Цветаевой», «Этюд в полосатом», «Красота и грация! Альбин, вы шикарны», «Какая вы красивая женщина, просто невероятно» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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