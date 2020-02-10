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40-летняя Альбина Джанабаева показала тело без прикрас и удивила поклонников силой и гибкостью

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Альбина Джанабаева

Фото: Instagram Альбины Джанабаевой

Альбина Джанабаева опубликовала видео с тренировки.

Время от времени популярная певица Альбина Джанабаева делится с поклонниками секретами своей красоты и стройности. В этот понедельник она показала видео и занятий гиротоником — видом фитнеса, похожим на растяжку и пилатес одновременно.

Для похода в зал артистка облачилась в костюм, который не скрывает ее форм, и по всей видимости не пользовалась графическими редакторами, что позволило поклонникам лучше видеть результат.

«Альбин, ну Вы даете!!! Молодец!!! Упорность и тренировки все победят», «Нечего себе! Зарядились энергией на неделю и нас заодно зарядили))», «Вечная молодость», «Спортсменочка наша красивая», «Как же приятно так растянуться кайф», «На йоге делаем это упражнение, без тренажера, очень тяжело», «Китайская пытка», «Я бы не смогла так», «Труженица и красавица», «Сила воли у этой девушке Есть», «Вы пример для подражания», «Молодец!!!! Шикарная Альбина!!! Я восхищаюсь Вами», — обсуждают поклонники.

А вам нравятся подобные виды фитнеса?

Фото и видео: instagram

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