Астролог Василиса Володина раскрыла характер Владимира Путина по знаку зодиака

По мнению специалиста, Весы — кардинальный знак вместе с Овном, Козерогом и Раком, а это значит, что людям характерно стремление контролировать ситуацию. «Человек этого знака делает все для этого», — указала она.

Володина добавила, что Весы считают символом мира и уравновешенности, но одновременно это знак войны. «Если Марс в знаке Весы в падении, то все — налицо сопротивление, конфронтация. Путин — типичный представитель знака Весы, с учетом того, что там Сатурн и Нептун, характерные для России», — подчеркнула она.

В YouTube-шоу «Стрелец-молодец» Володина заметила интересную тенденцию: две тысячи лет назад миром правили политики огненной и земной стихий, а сейчас большинство — представители Воздуха и Воды. «То есть раньше правили воины и хозяйственники, а сейчас коммуникаторы и интриганы», — объяснила она.