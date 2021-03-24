Астролог Василиса Володина раскрыла характер Владимира Путина по знаку зодиака
Фото: Global Look Press
По ее словам, политик — типичный представитель знака Весы, которых обычно считают уравновешенными и спокойными людьми. Как отметила астролог, в отношении Путина эта характеристика имеет особенности.
46-летняя бывшая ведущая программы «Давай поженимся!» считает Путина ярким представителем своего знака зодиака. «Весы — это, прежде всего, знак с сильным Сатурном, который кульминирует. Весами управляет не одна Венера, и это означает, что они не только приятные люди, которые умеют себя вести в обществе», — уточнила она.
Фото: Global Look Press
По мнению специалиста, Весы — кардинальный знак вместе с Овном, Козерогом и Раком, а это значит, что людям характерно стремление контролировать ситуацию. «Человек этого знака делает все для этого», — указала она.
Володина добавила, что Весы считают символом мира и уравновешенности, но одновременно это знак войны. «Если Марс в знаке Весы в падении, то все — налицо сопротивление, конфронтация. Путин — типичный представитель знака Весы, с учетом того, что там Сатурн и Нептун, характерные для России», — подчеркнула она.
В YouTube-шоу «Стрелец-молодец» Володина заметила интересную тенденцию: две тысячи лет назад миром правили политики огненной и земной стихий, а сейчас большинство — представители Воздуха и Воды. «То есть раньше правили воины и хозяйственники, а сейчас коммуникаторы и интриганы», — объяснила она.
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!