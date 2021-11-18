Стало известно, от чего на самом деле умерла участница шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская
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Фото: Starface
Кристина Асмаловская умерла на 42-м году жизни в одной из московских больниц. Она попала в реанимацию с коронавирусом, но настоящей причиной смерти, как выяснили врачи, стал не он. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Утверждается, что у актрисы и телеведущей был хронический цирроз печени, возникший на фоне злоупотребления спиртными напитками. Инфекция же обострила течение заболевания.
Ранее о смерти своей партнерши по шоу «Танцы со звездами» высказался Марат Башаров:
«Я знаю, что она ушла из жизни. Разговаривал с ее мамой. Мы вместе с ней участвовали в проекте "Танцы со звездами". Танцевали на паркете. Никаких близких отношений у нас не было, но мы были дружны по жизни. Кристина познакомила меня с миром танцев. Многому научила, показывала, объясняла», — рассказал он изданию Teleprogramma.pro и подчеркнул, что Асмаловская не жаловалась на здоровье. Он отметил, что был в шоке, узнав о ее смерти.
«Для меня шок, что она ушла. Она — спортсменка. У нее здоровье было как у слона. Всю жизнь танцевала. Если таких сильных забирает коронавирус, то уже страшно становится», — отметил он.
Фото: Global Look press, Starface