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Стало известно, от чего на самом деле умерла участница шоу «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская

Накануне стало известно о смерти Кристины Асмаловской, участницы шоу «Танцы со звездами», актрисы и телеведущей, которая скончалась в одной из столичных больниц. Однако настоящей причиной стала не коронавирусная инфекция, как сообщалось ранее.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристина Асмаловская на шоу «Танцы со звездами»

Фото: Starface

Кристина Асмаловская умерла на 42-м году жизни в одной из московских больниц. Она попала в реанимацию с коронавирусом, но настоящей причиной смерти, как выяснили врачи, стал не он. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Утверждается, что у актрисы и телеведущей был хронический цирроз печени, возникший на фоне злоупотребления спиртными напитками. Инфекция же обострила течение заболевания.

Ранее о смерти своей партнерши по шоу «Танцы со звездами» высказался Марат Башаров:

«Я знаю, что она ушла из жизни. Разговаривал с ее мамой. Мы вместе с ней участвовали в проекте "Танцы со звездами". Танцевали на паркете. Никаких близких отношений у нас не было, но мы были дружны по жизни. Кристина познакомила меня с миром танцев. Многому научила, показывала, объясняла», — рассказал он изданию Teleprogramma.pro и подчеркнул, что Асмаловская не жаловалась на здоровье. Он отметил, что был в шоке, узнав о ее смерти.

«Для меня шок, что она ушла. Она — спортсменка. У нее здоровье было как у слона. Всю жизнь танцевала. Если таких сильных забирает коронавирус, то уже страшно становится», — отметил он.

Фото: Global Look press, Starface

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