Башаров прокомментировал смерть своей партнерши по «Танцам со звездами»: «Для меня это шок»

47-летний Марат Башаров и ныне покойная Кристина Асмаловская были партнерами во время участия в телевизионном шоу «Танцы со звездами» в 2012 году. Актер был одним из первых, кто высказался о ее смерти и дал свой комментарий журналистам.

«Я знаю, что она ушла из жизни. Разговаривал с ее мамой. Мы вместе с ней участвовали в проекте "Танцы со звездами". Танцевали на паркете. Никаких близких отношений у нас не было, но мы были дружны по жизни. Кристина познакомила меня с миром танцев. Многому научила, показывала, объясняла», — рассказывает он порталу Teleprogramma.pro.

Он сообщил, что смерть Асмаловской стала для него неожиданностью, он отметил, что страшное заболевание, которое настигло танцовщицу, не щадит даже абсолютно здоровых и молодых людей. «Для меня шок, что она ушла. Она — спортсменка. У нее здоровье было как у слона. Всю жизнь танцевала. Если таких сильных забирает коронавирус, то уже страшно становится», — высказался Марат Башаров.

Также актер отметил, что Кристине за годы жизни так и не удалось обзавестись семьей. «У нее были отношения с мужчинами, но семьи, насколько я знаю, не было. Она была несчастна. Ей хотелось детей и семью. Но как-то не получилось», — делится он.