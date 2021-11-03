Ольга Бузова честно ответила на вопрос о пластических операциях

Хоть сегодня Ольга Бузова и сталкивается с критикой хейтеров, которые проходятся по ее внешности, раньше она очень комплексовала из-за внешности. Она научилась любить себя такой, какая есть, и считает, что внешние данные — это не главное.

«Красота моя — она внутренняя в первую очередь, она идет впереди меня. Внешне я на любителя, я всегда это говорю», — признает певица в беседе с «Пятым каналом».

Но даже сейчас есть то, что Ольгу не устраивает во внешности — правда, к этому певица относится философски:

«Например, коленка, которая у меня от природы широкая, я ничего с ней не смогу сделать. Я что, ее отрублю? Или то, что у меня большой размер ноги. Ну что я ее пополам сломаю, эту ногу?», — говорит она.