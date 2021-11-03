Ольга Бузова честно ответила на вопрос о пластических операциях
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @buzova86
Хоть сегодня Ольга Бузова и сталкивается с критикой хейтеров, которые проходятся по ее внешности, раньше она очень комплексовала из-за внешности. Она научилась любить себя такой, какая есть, и считает, что внешние данные — это не главное.
«Красота моя — она внутренняя в первую очередь, она идет впереди меня. Внешне я на любителя, я всегда это говорю», — признает певица в беседе с «Пятым каналом».
Но даже сейчас есть то, что Ольгу не устраивает во внешности — правда, к этому певица относится философски:
«Например, коленка, которая у меня от природы широкая, я ничего с ней не смогу сделать. Я что, ее отрублю? Или то, что у меня большой размер ноги. Ну что я ее пополам сломаю, эту ногу?», — говорит она.
При этом Бузова откровенно ответила на вопрос, делала ли пластические операции, и даже объяснила свое решение.
«Любая операция — это риск, потому что каждый наркоз — это стресс для организма. Поэтому надо себя принимать, бороться с этими комплексами», — полагает Ольга.
Однако над своей внешностью Бузова упорно работает — ей помогают постоянные тренировки. Кроме того, она занялась танцами, начав тренироваться на пилоне. По ее словам, такие тренировки помогают не только поддерживать фигуру, но и работать с комплексами.
«Когда ты смотришь на себя в зеркало, и у тебя немножко получается быть сексуальной, это да, это очень сильно раскрывает твой женский потенциал».
На комментарии хейтеров Бузова старается не обращать внимания, хотя нападки по поводу фигуры она помнит еще по участию в телешоу «Дом-2»:
«Я очень сильно поправилась, на десять килограммов, очень сильно. Я бросила курить и столкнулась с тем, что у меня был действительно лишний вес. И я очень сильно из-за этого переживала», — вспоминает Бузова.
Фото: Instagram, Global Look Press