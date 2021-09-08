Короткий топ и велосипедки: Ольга Бузова в модном наряде осваивает пилон

Для занятий Ольга выбрала черный топ и облегающие шорты. «Нет времени ничего объяснять. Всем отличного дня», — подписала артистка свои первые успехи.

Привыкшая к хейту и негативным комментариям Ольга и здесь не осталась без злостных замечаний. Но есть и те, кто максимально поддержали певицу и подбодрили ее теплыми словами: «На шесте я тебя еще не видела. Горжусь, вот что значит все успеть и все попробовать», «Неужели у Оли такие сильные руки? Тоже хочу когда-нибудь начать учиться этим танцам», «Пилон — это место силы и энергии», «Так нам стоит ждать новых видео?», «Обожаю pole dance», — наперебой писали почитатели.