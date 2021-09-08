Короткий топ и велосипедки: Ольга Бузова в модном наряде осваивает пилон
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @buzova86
У 35-летней телеведущей и певицы нет проблем с физической подготовкой. У девушки хореографическая база и продолжительный опыт катания на коньках. Поэтому ей с легкостью удалось выполнить первые несложные трюки. Но прежде Ольга поделилась предстоящим занятием с подписчиками: «Если кто-то думает, что мой рабочий день закончен, то он не знает меня. Я приехала на тренировку, которая будет у меня первый раз в жизни», — рассказала она.
Для занятий Ольга выбрала черный топ и облегающие шорты. «Нет времени ничего объяснять. Всем отличного дня», — подписала артистка свои первые успехи.
Привыкшая к хейту и негативным комментариям Ольга и здесь не осталась без злостных замечаний. Но есть и те, кто максимально поддержали певицу и подбодрили ее теплыми словами: «На шесте я тебя еще не видела. Горжусь, вот что значит все успеть и все попробовать», «Неужели у Оли такие сильные руки? Тоже хочу когда-нибудь начать учиться этим танцам», «Пилон — это место силы и энергии», «Так нам стоит ждать новых видео?», «Обожаю pole dance», — наперебой писали почитатели.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram