Стала известна личность возлюбленного Настасьи Самбурской

Стала известна личность нового возлюбленного Настасьи Самбурской, которого она скрывала от публики. Пару поймали журналисты издания Super.ru.

Новым мужчиной актрисы оказался бизнес-тренер и в прошлом бренд-менеджер fashion-бренда Илья Бурмистров.

Отношения пары выглядят очень романтично — 39-летний Бурмистров забирает актрису из театра — причем встречает ее у черного входа.

По ресторанам на свидание они едут на такси — отлично проводят время в лучших заведениях столицы, а затем отправляются продолжать вечер в квартиру Настасьи. Новый возлюбленный звезды «Универа» весьма солидный и состоятельный мужчина — стоимость тренингов Бурмистрова составляет от 100 до 170 тысяч. А также он же является главой компании, которая оказывает услуги по бизнес-консультированию.

Сама Настасья в последнее время снова оказалась в центре внимания прессы из-за громкого судебного процесса со своим продюсером Дробышем, который не справился со своей задачей и не сделал из Самбурской звезду сцены. По решению суда, теперь ему придется исправлять свои же ошибки.