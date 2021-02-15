«Дешевый хайп»: Самбурская жестко прокомментировала суд с Дробышем

В своем Instagram Настасья Самбурская опубликовала пост, в котором эмоционально расставила все точки над «i», рассказала подробности суда против продюсера Виктора Дробыша и опровергла лживые слухи.

Год назад Самбурская решила самостоятельно развивать свою карьеру и подала иск против «Национальной Музыкальной Корпорации», требуя предоставить доступ к своему официальному сайту и запретить компании использовать ее имя. Однако суд вынес решение не в пользу звезды, удовлетворив лишь часть ее требований.

Прошедшее 2 февраля заседание обязало продюсера Виктора Дробыша предоставить отчет о работе над продвижением певицы за несколько лет.