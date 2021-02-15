«Дешевый хайп»: Самбурская жестко прокомментировала суд с Дробышем
Фото: Instagram
В своем Instagram Настасья Самбурская опубликовала пост, в котором эмоционально расставила все точки над «i», рассказала подробности суда против продюсера Виктора Дробыша и опровергла лживые слухи.
Год назад Самбурская решила самостоятельно развивать свою карьеру и подала иск против «Национальной Музыкальной Корпорации», требуя предоставить доступ к своему официальному сайту и запретить компании использовать ее имя. Однако суд вынес решение не в пользу звезды, удовлетворив лишь часть ее требований.
Прошедшее 2 февраля заседание обязало продюсера Виктора Дробыша предоставить отчет о работе над продвижением певицы за несколько лет.
«Казалось бы чего сложного и зачем для этого решения суда? Ответ очевиден — нечего написать в отчете, работа в объеме, определенном в договоре, не велась», — комментирует Самбурская.
В своем новом посте она опубликовала «карусель» фотографий с опровержением слухов, которые наполнили паблики и новостные сайты, а также обвинила Дробышева в «дешевом хайпе», нарушении договоренности о конфиденциальности и распространении ложных сведений.
По словам звезды, они с продюсером должны были решить конфликт без лишнего шума на закрытом заседании. Однако Виктор, не дожидаясь официального решения суда, опубликовал «опровержение» заявления певицы, в результате чего пресса распространила недостоверную информацию о происходящем.
В своем посте артистка подробно описала предысторию конфликта и текущее положение дел, добавив, что во время заключения контракта с компанией Виктора Дробыша «была неопытной и не разобралась в том, что подписала», а сам документ «полностью ограничивал свободу деятельности как артиста».
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Фото: Instagram